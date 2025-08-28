【兄貴！メシですよ】 8月28日連載開始 【拡大画像へ】 講談社はやじま冬美氏によるマンガ「兄貴！メシですよ」の連載を8月28日発売の「週刊モーニング 39号」にて開始する。 本作は記憶喪失となった“兄貴”の記憶を呼び戻すため、弟分・久留米が手料理に奮闘する知恵袋的ご家庭×極道グルメマンガ。 なお、本作は「週刊モーニング 39号」の巻頭カラーとして掲載さ