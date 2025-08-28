【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ANISAMA FRIENDSがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKT』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「Butter-Fly feat. angela × オーイシマサヨシ × 奥井雅美 × TrySail × FLOW」の音源が9月1日に配信リリースされる。 ■「Butter-Fly」の一発撮りパフォーマンス動画は240万回再生を突破！ “ANISAMA FRIENDS”はアニサマ20年の歴史を彩ってきたangela、