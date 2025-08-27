ファミリーマートは8月26日から、2つの名店が監修した進化したおむすびを、全国のファミリーマートで順次発売する。東京・芝浦の本社で8月21日、新商品発表会を開催し、商品本部木内智朗デリカ食品部長とおにぎりぼんご女将の右近由美子氏、柿安本店事業本部マネージャー商品開発担当松田和典氏が登壇した。同社では3月、大谷翔平選手がおむすびアンバサダーに就任した。ぼんご監修商品含む4商品はメジャーリーグ東京シリーズとも