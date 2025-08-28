山口・上関町で進められていた使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地可能性調査について。中国電力は「対応できない問題はない」として「立地は可能」とする調査結果をまとめ、29日に町に説明する方針を固めました。おととし8月、中国電力は使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設に向けた立地可能性調査を上関町に提案、町は調査を受け入れました。調査対象は、上関町長島の中国電力社有地で中国電力は町が調査を受け入れたその日から