28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の4万2440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては80.27円安。出来高は3077枚となっている。 TOPIX先物期近は3064ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.74ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4244