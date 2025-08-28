国際弁護士の八代英輝氏（61）が、ラジオNIKKEI第1で9月15日午後4時50分から放送の「判断力の源〜一流になるための脳（ブレイン）ケア〜」にゲスト出演する。弁護士としての業務に加えて、ニュース番組やバラエティー番組に連日引っ張りだこの八代氏はどのように頭を切り替えて仕事に取り組んでいるのか。瞬時の対応が問われる生放送番組への出演が多い八代氏ならではの切り替え術に迫る。また、脳を休めるために、効率的に働かせ