マンチェスター・ユナイテッドの構想外となっているアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが、謎の女性とデートしている姿が報じられ、話題を呼んでいる。ルベン・アモリム監督に冷遇され、クラブでの将来が不透明な中で、彼のピッチ内外での動向に注目が集まっているようだ。『Daily Mail』が報じている。この報道は、ガルナチョが長年のパートナーであり息子エンツォくんの母親でもあるエヴァ・ガルシアさんと、インスタグ