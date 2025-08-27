バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、自身のインスタグラムで新恋人と思われるアルゼンチン人ラッパーのニッキー・ニコールさんとのツーショットを公開し、大きな話題となっている。ヤマルは自身の18歳の誕生日パーティーを巡る騒動や、アダルトサイトのインフルエンサーとの関係が噂されるなど、今夏はピッチ外での話題が尽きなかった。『Daily Mail』が伝えている。ヤマルは先日、25歳の誕生日を迎えたニコール