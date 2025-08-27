「NISA」の対象を18歳未満の子どもにも広げることを検討です。金融庁は、2026年度の税制改正で少額から非課税で投資ができるNISAの仕組みの拡充を要望する方針です。長期の資産形成を目指す「つみたて投資枠」について、現在18歳以上としている対象年齢の引き下げを求めることにしています。進学や就職の際の資金として役立てることなどを念頭に子育て支援につなげたい考えで、具体的な年齢の引き下げ幅は今後検討を進めます。また