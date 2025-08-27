ロシア大統領府はウクライナ情勢を巡るアメリカとの協議について、「非公開で行うべきだ」との見解を示しました。ロシアのペスコフ大統領報道官は27日、地元メディアに対して「ウクライナ問題に関するアメリカとの協議は、結果を出すために非公開で行われるべきだ」と強調しました。ウクライナとの実務レベルの交渉については、連絡を取り合っているものの次の会合の日程は決まっていないとし、首脳会談についても「十分な準備が必