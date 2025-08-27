◇セ・リーグ巨人2―3広島（2025年8月27日マツダ）巨人は9回に1死一、三塁でリチャードの一ゴロの間に三塁走者の門脇が本塁へ突入した。一塁手のモンテロは一塁ベースを踏んでから送球し、クロスプレーとなった本塁はアウトの判定。捕手の会沢が走路を防いでるように見えた阿部監督はリクエストしたが、リプレー検証の結果判定通りアウトとなった。この日の審判団は「我々の見解としてみれば、（本塁）ベースは空けて