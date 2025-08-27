ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２７日、予選２日目が行われた。仲谷颯仁（３１＝福岡）の２日目は６Ｒ６号艇の１走。コンマ０６のトップスタートをぶち込むと４カドの大峯豊が豪快にまくる展開を生かして、大外から価値ある２着をもぎ取った。「足の特徴は伸び。ただ初日は少し伸び寄りになっていてスタートもしにくかった。ペラを叩いて行き足が良くなって今はいいスタートが行けた。直線もたぶ