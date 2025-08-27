ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２７日、予選２日目が行われた。前回ＳＧとなる７月の徳山オーシャンカップでは西山貴浩が念願のＳＧ初制覇。今節はプライベートでも行動を共にすることが多い森高一真＆片岡雅裕の香川支部コンビがＳＧ制覇記念Ｔシャツを着用している。片岡が作成したものだが、制作時間の都合で今節は１０枚しか持ってこられなかったという?レアもの?だ。当の西山はというと…