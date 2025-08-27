東京都府中市の現場を調べる警視庁の捜査員ら＝27日午後10時25分ごろ27日午後6時5分ごろ、東京都府中市のマンション駐車場で「車の中で亡くなっている人がいる」と110番があった。警視庁府中署によると、止まっていた車の中で、30歳ぐらいの男性と20歳ぐらいの女性が死亡しているのが見つかった。詳しい経緯を調べている。捜査関係者によると、男性に目立った外傷は確認されていないといい、女性は着衣に血が付いていたとして