赤沢経済再生相は２７日の記者会見で、日米の関税合意を巡り、２８〜３０日に１０回目の訪米を行うと発表した。米側と自動車関税の引き下げや合意に盛り込まれた５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資の共同文書作成などについて協議する。共同文書は投資の仕組みや内容を説明するもので、法的拘束力は持たせない方向で検討している。日本政府は投資について、政府系金融機関による出資・融資・融資保証を合計したもので、金