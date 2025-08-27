２５日、空から見た条子泥湿地の川水湾。（ドローンから、東台＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京8月27日】中国江蘇省東台市の条子泥湿地の総面積は129万ムー（860平方キロ）。2019年に「中国の黄海・渤海湾沿岸の渡り鳥保護区群（第1段階）」の重要な構成要素として世界自然遺産に登録された。ここ数年は、川水湾海岸帯の生態保護プロジェクトを実施したほか、市の防潮堤の西側に720ムー（48ヘクタール）の養魚池を設け、