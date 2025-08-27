栃木県の高校で教師による盗撮事件を受けて、臨時の校長会が開かれ「教育が危機的状況にあると言わざるを得ない」として再発防止に向けた講習が行われました。【映像】トイレや教室の盗撮用カメラ設置状況を緊急点検する教員ら栃木県では、8月、勤務先の県立高校にカメラを設置して女性を盗撮したとして、教師の古口大輔容疑者（38）が逮捕されました。捜査関係者によりますと、古口容疑者は「仕事のストレスが溜まっていた