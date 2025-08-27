イスラエル軍がガザ地区の病院を攻撃し、20人以上が死亡、数十人がけがをしました。イスラエル軍は、ハマスの監視カメラの破壊が目的だったと主張しています。【映像】2度攻撃された病院の惨状イスラエル軍は25日、ガザ地区南部のナセル病院を2回攻撃し、患者や医療関係者ら22人が死亡し、数十人が負傷しました。イスラエル軍による初期調査では、イスラム組織「ハマス」が設置した監視カメラを破壊することが目的だったと報