韓国では、来年の3月から授業中のスマートフォンの使用が法律で制限されます。青少年のスマホ依存を深刻に捉えての立法ですが、「学生らが自主的に調整する機会を奪う」と反発も出ています。【映像】スマホ依存治療施設で治療プログラムを受ける子どもたちの様子韓国の国会では27日、授業中に携帯電話などスマート機器の使用を制限する改正法案が可決されました。来年3月から小中高生を対象に授業中のスマホ使用が原則禁止とな