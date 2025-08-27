東京・府中市にあるマンションの駐車場にとめられていた車の中で、20代〜30代くらいの男女が死亡しているのが見つかりました。【映像】男女の遺体が発見された駐車場付近の様子27日午後6時ごろ、府中市住吉町のマンションの駐車場で「車の中で男女が死亡状態ではないか」と110番通報がありました。警察官が駆け付けると、30代くらいの男性が助手席で見つかり、20代くらいの女性が後部座席で倒れていて、その場で死亡が確認さ