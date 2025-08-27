自民党は、総裁選の前倒しを求める議員に対して、署名・捺印した書面を提出させることを決めました。来月8日にも集約する見通しです。【映像】署名提出を求める自民党本部の動き「議論の結果、最終的に選管として正式に議員の名前を公表しようと」（自民・逢沢総裁選選挙管理委員長）自民党は、参議院選挙の総括のとりまとめが終わり次第、臨時総裁選挙の開催を申し入れる書面を所属議員らに配布します。来月8日にも党本部に提