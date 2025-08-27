兵庫県警は２７日、道交法違反容疑で任意同行を求めた大阪府豊中市に住む左官業の男性（５５）が、自分の首付近を包丁で刺して死亡したと発表した。発表では、県警交通捜査課の捜査員が同日午後３時４５分頃、同法違反容疑で男性の自宅を捜索。その後、捜索に立ち会った男性に、県警が警察署への任意同行を求めたところ、男性は「忘れ物をした」と言って一人で部屋に戻り、包丁で首と腹を刺した。男性は搬送先の病院で死亡が確