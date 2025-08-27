警視庁によりますと、午後6時すぎ、東京・府中市のマンションの駐車場で「車内で男女が死亡している」と通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、駐車場に止められた車内で30歳くらいの男性と20歳くらいの女性が死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によりますと、男性は助手席にいて胸に傷があり、女性は後部座席にいて顔に殴られたような痕があったということです。都内ではきょう、「女性の行方がわからなくな