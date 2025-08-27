Appleが今年は日本時間9月10日2時から発表会を開催！Appleは24日（現地時間）、同社の公式Webサイトにて発表会「Apple Event - Awe dropping.（言葉にできない。）」（ https://www.apple.com/apple-events/ ）を現地時間（PDT）の2024年9月9日（火）10：00から開催すると案内しています。日本時間（JST）では9月10日（水）2：00から。イベントはアメリカ・カルフォルニアにある同社の本社キャンパス「Apple Park」にあるスティー