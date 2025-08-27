Google DeepMindが国立ハリケーンセンターと組んで2025年6月から運用を開始したハリケーン予測システム「ウェザーラボ」が、2025年8月にアメリカ本土を襲ったハリケーン「エリン」の進路予測を非常に高い精度で行い、他のすべての予測モデルを上回ったことがわかりました。Google’s AI model just nailed the forecast for the strongest Atlantic storm this year - Ars Technicahttps://arstechnica.com/science/2025/08/google