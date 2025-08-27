◆西武3―2日本ハム（27日、ベルーナドーム）西武ドラフト2位ルーキーの一発が逆転勝利を呼び込んだ。2点を先制された直後の3回1死二塁。今季初の9番で起用された渡部聖弥が、山崎福也のチェンジアップを捉えた。左中間席で弾んだ同点の8号2ラン。9日以来のアーチに「緩いボールを狙っていた」と笑った。1番だった26日は5打数無安打。7回無死満塁では左飛に倒れてチームは引き分けた。それだけに「2点取れたことが大きかった