◆楽天1―3ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンク先発の大津亮介が、5回無失点で3勝目を挙げた。1死から辰己涼介に二塁打を許した三回は後続を断ち、先頭に安打を許した4、5回も粘りの投球を貫いた。中12日の先発だった右腕は「チームが連敗中だったので、絶対に負けられないという強い気持ちで投げた。それが良い結果につながった」。7回2死満塁から4番手で登板し、今季初の回またぎで1回⅓を無失点に抑えた松本裕樹の