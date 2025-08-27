◆天皇杯▽準々決勝相模原１―１（ＰＫ２―４）神戸（２７日・レモンＳ）前回大会の王者のＪ１神戸はＪ３相模原と対戦し、ＰＫ戦の末に勝利した。前半１５分にＤＦ加藤大育（だいすけ）に先制弾を沈められるも、同３０分にＦＷ小松蓮が移籍後初得点を決めて試合を振り出しに戻した。後半からＦＷ宮代大聖ら主力を続々と投入。最後はＰＫ戦でキッカー全員が決めて、王者の意地を見せた。２年連続の４強を決めたが、吉田孝行