◆天皇杯▽準々決勝相模原１―１（ＰＫ２―４）神戸（２７日・レモンＳ）Ｊ３相模原は前回大会の王者のＪ１神戸と対戦し、ＰＫ戦の末に敗れた。前半１５分にＤＦ加藤大育（だいすけ）がＦＷ藤沼拓夢の右クロスから先制弾を沈めるも、同３０分にＦＷ小松蓮の移籍後初得点により同点に。後半からＦＷ宮代大聖ら主力を続々と投入する相手にＰＫ戦まで持ち込んだが、最後に力尽きた。シュタルフ悠紀リヒャルト監督は「前半と後