ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は２７日、予選３日目が行われた。安井瑞紀（３２＝岡山）は３日目１１Ｒでインから逃げて今節３勝目をマークした。今節は果敢な積極的なスリット攻勢が光る。「足は悪くない。スタート全速なら伸びも若干、分がいいし、回った感じもスムーズと」と舟足にもまずまずの感触をつかんでいる。今年は予選を突破するものの、なかなか優勝戦まで勝ち上がれなか