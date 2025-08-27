◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人・中川皓太投手が２０２１年以来、４年ぶり３度目のシーズン５０試合登板に到達した。２―３の８回から５番手で登板。無死一、二塁のピンチを背負ったが、５番・末包を二ゴロ併殺。２死三塁から菊池も遊飛に封じて７戦連続の無失点とした。大卒１０年目を迎えた３１歳。１９年の６７登板、２１年の５８登板に次ぐ稼働数となったが「まだまだ行きます