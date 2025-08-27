◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人が３連敗。激しい雷雨で試合開始が１時間遅れたゲームで、先発の森田駿哉投手は４回１／３を３失点（自責２）で３敗目。杉内俊哉投手チーフコーチは難しい試合の入りだったかを問われ「いやいや、それも経験ですから。そこは全然、僕は何とも思ってないです。やらないといけないのでピッチャーは、遅れても」と振り返った。森田は「９番・投手」の大