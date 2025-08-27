◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人・浅野翔吾外野手が１軍復帰後初打点をマークした。２試合連続で「２番・中堅」でスタメン出場。３点を追う６回２死二、三塁で、大瀬良から左翼線への２点二塁打を放った。１軍復帰後は初となる適時打。「それまでいい結果が出てなかったので何とか１点でも取りたいという気持ちで、バットを短く持って打席に入ったのがいい結果につながったと思う」と