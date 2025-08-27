「天皇杯・準々決勝、相模原１−１神戸」（ＰＫ２−４）（２７日、レモンガススタジアム平塚）Ｊ３相模原は王者神戸をあと一歩まで追いつめたが、ＰＫ戦の末敗れ初の４強入りを逃した。試合後の会見で、シュタルフ監督はショックを隠せず。冒頭の試合総括で「あまり頭が回らないので質問してくれるとありがたいです」と話した。ここまで上位カテゴリー相手に４連勝。まさに快進撃だった。「１００％勝つつもりで来た」という