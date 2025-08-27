政府は、生成ＡＩ（人工知能）の技術革新とリスク管理の両立を図るため、各省庁のＡＩ政策の総合調整を担う「人工知能政策推進室」を内閣府に新設した。ＡＩの活用によって国民の権利侵害が発生した際には、推進室が人工知能技術研究・活用推進法（ＡＩ法）に基づいてサービスを提供する事業者を調査し、その結果に基づいて指導などを行う。推進室は今月１日に発足し、生成ＡＩを用いたディープフェイクによる性的な偽動画や偽