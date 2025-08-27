読売新聞は27日の朝刊で、日本維新の会の池下卓議員が採用していた公設秘書2人について、秘書給与を不正に受給していた疑いがあるとして、東京地検特捜部が捜査していると報じました。その後、読売新聞は、捜査対象は実際には石井章議員だったとして記事が誤りだったことを認め、午後、東京本社の編集局次長らが池下議員に直接、謝罪しました。池下議員は社内のガバナンス体制を整備することなどを求めたうえで、誠意ある対応が行