【天皇杯準々決勝】(レモンS)相模原 1-1(PK2-4)神戸<得点者>[相]加藤大育(15分)[神]小松蓮(30分)<警告>[相]島川俊郎(66分)、小笠原佳祐(76分)、綿引康(95分)[神]山川哲史(84分)、ジェアン・パトリッキ(PK戦)観衆:2,730人主審:御厨貴文副審:淺田武士、中澤涼└J3で13位の相模原が王者を追い詰めるも…神戸がPK戦を制して4強進出