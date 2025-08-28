[8.27 天皇杯準々決勝 町田 3-0 鹿島 Gスタ]鹿島アントラーズは天皇杯準々決勝でFC町田ゼルビアに0-3で敗れ、2018年から8年連続での国内カップ戦無冠が決まった。フル出場したFW鈴木優磨は試合後、「シンプルに醜い試合。酷い試合をしてしまった。見にきてくれた人に申し訳ない気持ちでいっぱい」と反省の弁を口にした。前半にCKとスローインから2失点を喫し、反撃を試みた後半の立ち上がりに中盤でのパスミスからスーパーゴー