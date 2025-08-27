[8.27 天皇杯準々決勝 相模原1-1(PK2-4)神戸 レモンS]天皇杯準々決勝でヴィッセル神戸がPK戦の末にSC相模原を破って4強に進出した。11月16日に行う準決勝では広島と対戦する。J3で13位に低迷する相模原だが、天皇杯は3回戦で川崎Fを破るなど、快進撃を続けている。初の8強の戦いは王者の神戸を“ホーム”に向かえて戦うことになった。先制は相模原だった。前半15分、右サイドのFKの流れからエリア内に入ったボールをFW藤沼拓