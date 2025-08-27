2PMのCHANSUNG(チャンソン)が、10月29日に初のフルアルバム『DAWN』をリリースすることが発表された。あわせてジャケット写真と新アーティスト写真も解禁された。昨年よりソロ作品として日本でリリースしてきたシングル「Into the Fire」(アニメ「Re:Monster」OPテーマ曲)、「これからの君のために」(フジテレビTWO×ひかりTV共同制作ドラマ『純喫茶イニョン』主題歌)や尾崎豊の名曲『Forget-me-not』のカヴァーを含む全12曲が収録