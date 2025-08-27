デビュー24周年となる9月27日に、4年5ヶ月ぶりとなる52枚目のシングル「Get-go!」をリリースするEXILE。本日8月27日にタイトル曲の先行配信がスタート、MVも公開された。◆「Get-go!」MVEXILE ATSUSHIのグループ復帰を経て再び動き出したEXILE。再始動後初となるニューシングル「Get-go!」は、明るく軽快なポップサウンドに、再会への喜びや感謝、そして未来への希望が込められた、“今”のEXILEを象徴する楽曲に仕上がっている。