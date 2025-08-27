パ首位のソフトバンクは２７日の楽天戦（秋田）に３―１で競り勝ち、連敗を４で止めた。４回に今宮健太内野手（３４）が史上４人目となる通算４００犠打を記録。１点をリードした４回無死一塁で成功させ、柳町の適時打につながった。「僕の中では犠打を積み重ねていくことは、プロとして活躍し続けることとイコールの関係」と通過点を強調した上で「とにかく４００犠打が得点につながってよかったです」と素直に喜んだ。今宮は