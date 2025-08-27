【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比103.15ドル高の4万5521.22ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ再開への根強い期待を背景に、買い注文が先行した。