兵庫県警・交通捜査課は、道路交通法違反の疑いで逮捕状を取った男性に任意同行を求めたところ、男性が包丁で自身の首や胸を切り、搬送先の病院で死亡が確認されたと発表しました。兵庫県警によりますと、２７日午後４時前、警察官５人が道路交通法違反事件の捜査のため、大阪府豊中市に住む５５歳の男性の自宅で捜索を実施。その後、任意同行を求め警察署へ移動しようとしたところ、男性が玄関付近で「忘れ物をした」と部屋に