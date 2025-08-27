天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・準々決勝の4試合が27日に各地で開催された。公式戦12試合無敗と好調を維持するFC町田ゼルビアは、ホームで鹿島アントラーズと対戦。J1リーグでも優勝を争う両クラブによる一戦は、前半立ち上がりの15分に増山朝陽の加入後初ゴールで町田が先制する。さらに6分後には藤尾翔太が追加点を挙げ、46分にも下田北斗がロングシュートで3点目を奪う。以降はスコアが動かず、町田が3−0の