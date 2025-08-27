Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÍûÁêÆü¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê10·î27Æü¡Á11·î5Æü¡Ë¤Ç¹õß·ÌÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Íû¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¡Ø¹õß·ÌÀ¾Þ¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¶ÈÀÓ¤òÄ¹¤¯¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î±Ç²è³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±Ç²è¿Í¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤±Ç²è¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£Âè3