◆イースタン・リーグ巨人８―２楽天（２７日・江戸川）巨人の山瀬慎之助捕手が途中出場でマルチ安打、４投手を好リードと存在感を発揮した。６回の守備から途中出場。３―２の６回２死一塁では左前安打を放ちチャンス拡大。６―２の８回無死では中前安打を放ち、湯浅の２ランで生還した。今季は打撃に関してコンタクトに力を入れている。「長打を打ちにいくと崩れてしまう。ボール捉えるのがバッターの本質。今年はそれだ