天皇杯の準々決勝が２７日、各地で４試合が行われた。町田は３―０で鹿島に快勝し、クラブ史上初の４強進出を決めた。３得点はＣＫ、ロングスロー、そしてロングシュートから。リーグ優勝も争うライバル・鹿島に“力技”で３発を見舞い、公式戦１３戦無敗で準決勝に駒を進めた。町田と準決勝で激突するのは、ＦＣ東京に決まった。浦和との準々決勝では前半に失点したが、後半にＦＷマルセロ・ヒアンの２ゴールで逆転勝ち。