日本テレビ系で放送中の水曜ドラマ『ちはやふる－めぐり－』の第9話で、広瀬すず、野村周平、矢本悠馬、森永悠希、佐野勇斗、優希美青が出演することが明らかになった。 参考：“太一”野村周平は『ちはやふる』の裏主人公映画シリーズが描いた“迷い”と軌跡を総括 原作は、2007年から2022年まで講談社『BE・LOVE』で連載され、シリーズ累計発行部数2900万部を突破する、末次由紀による同名コミ