次回 9月3日（水）よる10時に第9話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。本日8月27日（水）に放送した第8話では、運命の全国大会東京都予選の様子を描いた。梅園高校は1回戦で瑞沢高校に完敗し敗者復活戦に回った。王者・瑞沢もノーマークだ